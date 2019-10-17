ГПУ завела справу на київське "Динамо" через несплату податків

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків представниками футбольного клубу "Динамо" (Київ). Про це пише dt.ua з посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Повідомляється, що в реєстрі зареєстровано кримінальне провадження від 17 вересня. За даними слідства, посадові особи "Динамо" забезпечили ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Передбачається, що діяльність футбольного клубу фінансувалася шляхом реалізації схеми з використанням банківських рахунків офшорної компанії.

Також повідомляється, що представникам клубу інкримінують ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років або заборона займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Фото: витяг з ЄРДР (dt.ua)

Нагадаємо, восени минулого року повідомлялося, що УЄФА могла покарати Федерацію футболу України через несплату податків "Динамо".

Зазначимо, журналісти викрили "Динамо" у несплаті податків в 2016 році. Тоді ж повідомлялося, що клуб платить футболістам офіційну зарплату на рівні всього 18-20 тис. гривень і штучно занижує суми податкових відрахувань.