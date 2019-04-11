Порошенко и Филатов вмешивались в расследование дела о продаже UMH Курченко, - прокурор Кулик

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Также он заявил о вмешательстве Гонтаревой в дело Курченко

Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик заявляет, что в расследование дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмену Сергею Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также замглавы Администрации Алексей Филатов. Об этом Кулик сообщил на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

По его словам, в ходе досудебного расследования дела Курченко неоднократно поступала информация о попытках представителей Администрации Президента и лично Порошенко неофициально вмешаться в ход расследования с целью получения информации, которую получало следствие и влияния на прокуроров и следователей, которые причастны к проведению расследования.

"Такие факты касаются расследования ряда эпизодов...по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в суме 440 226 315 долларов, полученных преступным путем при осуществлении операций купли-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский медиа холдинг", совершенных Курченко, Филатовым, Бугаем, и другими лицами", - сказал Кулик.

Он добавил, что в расследование основного дела Курченко вмешивались Филатов, а также экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Кулик подчеркнул, что после объявления подозрений по делу Курченко, сотрудники ГПУ организовали передачу материалов расследования представителям Филатова и Гонтаревой.

ГПУ подозревает топ-чиновников из окружения Порошенко в отмывании 406 млн доларів под видом продажи UMH.

ГПУ завершила расследование по делу беглого бизнесмена Курченко.