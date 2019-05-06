ГПУ вызывает на допрос экс-секретаря СНБО Клюева

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос в качестве подозреваемого бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главу Администрации президента Андрея Клюева. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку на сайте Генпрокуратуры.

Допрос должен состояться 26 июня.

"Клюев Андрей Петрович... вам необходимо явиться 26 июня 2019 года в 10:00 в кабинет №322 к прокурору Генеральной прокуратуры Украины Багнюку Олегу Игоревичу по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18 на основании ст. 297-5 УПК Украины для допроса в качестве подозреваемого и участия в проведении других следственных и процессуальных действий", - гласит повестка.

Так, допрос будет проводиться в рамках заочного расследования в отношении бывшего чиновника.

Напомним, 25 февраля глава АПУ Андрей Клюев подал в отставку. Отмечалось, что он подал заявление об отставке лично на тот момент президенту Виктору Януковичу, который тогда находился в Крыму. "Клюев был фактически отстранен от принятия решений по разрешению конфликта и ничего не знал о силовом сценарии", - сообщил источник РБК-Украина.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля 2019-го Печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева.

Добавим, в 2019 году ЕС исключил Клюева из санкционного списка, в котором фигурируют бывший президент Виктор Янукович и его окружение.