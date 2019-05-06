ГПУ викликає на допит екс-секретаря РНБО Клюєва

Генеральна прокуратура України викликає на допит у якості підозрюваного колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони, екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повістку на сайті Генпрокуратури.

Допит повинен відбутися 26 червня.

"Клюєв Андрій Петрович... вам необхідно з'явитися 26 червня 2019 року о 10:00 в кабінет №322 до прокурора Генеральної прокуратури України Багнюк Олегу Ігоровичу за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 на підставі ст. 297-5 КПК України для допиту в якості підозрюваного і участі в проведенні інших слідчих і процесуальних дій", - говорить повістка.

Так, допит буде проводитися у рамках заочного розслідування стосовно колишнього чиновника.

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