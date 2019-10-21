Из ГПУ уволят всех прокуроров, отказавшихся от переаттестации

Генеральная прокуратура Украины в рамках реформы прокуратуры уволит 218 прокуроров, которые отказались от прохождения процедуры переаттестации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По сообщению ГПУ, также будут уволены и прокуроры, которые подали заявление на прохождение аттестации с нарушениями установленной формы.

"Они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в офис Генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки закону и порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 96% прокуроров (11 277) подали заявку на аттестацию. Из них 1082 в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что уволенные ранее прокуроры могут восстановиться из-за недостатков закона "Об очищении власти". Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Также РБК-Украина писало, что руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.