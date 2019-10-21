З ГПУ звільнять всіх прокурорів, які відмовилися від переатестації

Генеральна прокуратура України в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

За повідомленням ГПУ, також будуть звільнені і прокурори, які подали заяви на проходження атестації з порушеннями встановленої форми.

"Вони самостійно відмовилися від атестації для перекладу в офіс Генерального прокурора. В їх число входять також прокурори, які, всупереч закону та порядком проходження прокурорами атестації, подали заяви, які не відповідають встановленій формі. Вони підлягають звільненню відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що близько 96% прокурорів (11 277) подали заявку на атестацію. З них 1082 у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені раніше прокурори можуть відновитися через недоліки закону "Про очищення влади". Про це повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Також РБК-Україна писало, що керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади в Офіс генпрокурора.