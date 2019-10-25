В ГПУ создали новое управление по реформированию

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) создали новое управление, которое будет заниматься стратегией обновления прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сообщается, что целью реформы является создание обновленной, профессиональной, эффективной прокуратуры, которой будет доверять общество. Управление реформ будет обеспечивать экспертный и управленческий аспект обновления органов прокуратуры.

"21 октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании управления реформ в структуре Генеральной прокуратуры. Работа управления будет сосредоточена на двух направлениях - стратегическом планировании и анализе, а также внедрении стандартов качества и администрировании реформы", - говорится в сообщении.

Также реформа прокуратуры предусматривает создание Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Чтобы работать в новых органах прокуратуры, прокуроры должны пройти аттестацию для оценки профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности. Также после создания новых органов прокуратуры будет открыт набор прокуроров.

Напомним, ГПУ анонсировала формирование группы по аудиту дел Майдана. Кроме того, в Генпрокуратуре анонсировали обновление руководства управления специальных расследований ГПУ из числа прокуроров, которые там работают и успешно прошли тестирование.

Как сообщает РБК-Украина, в ГПУ создали департамент по делам Майдана, а Управления специальных расследований ликвидировали.