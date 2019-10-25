В ГПУ створили нове управління з реформування

В Генеральній прокуратурі України (ГПУ) створили нове управління, що займатиметься стратегією оновлення прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

Зазначається, що метою реформи є створення оновленої, професійної, ефективної прокуратури, якій буде довіряти суспільство. Управління реформ буде забезпечувати експертний та управлінський аспект оновлення органів прокуратури.

"21 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення управління реформ у структурі Генеральної прокуратури. Робота управління буде зосереджена на двох напрямках - стратегічному плануванні і аналізі, а також впровадженні стандартів якості та адмініструванні реформи", - йдеться у повідомленні.

Також реформа прокуратури передбачає створення Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур. Щоб працювати в нових органах прокуратури, прокурори повинні пройти атестацію для оцінки професійних компетенцій і відповідності вимогам професійної етики та доброчесності. Також після створення нових органів прокуратури буде відкрито набір прокурорів.

Нагадаємо, ГПУ анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану. Крім того, у Генпрокуратурі анонсували оновлення керівництва управління спеціальних розслідувань ГПУ з числа прокурорів, які там працюють та успішно пройшли тестування.

Як повідомляє РБК-Україна, у ГПУ створили департамент у справах Майдану, а Управління спеціальних розслідувань ліквідували.