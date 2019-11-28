ГПУ створила робочу групу для протидії злочинам у оборонній сфері

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У робочу групу вхоять співробітники НАБУ, ГПУ, ДБР, Міноборони та "Укроборонпрому"

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) створено міжвідомчу робочу групу для більш ефективної протидії злочинам у сфері оборони. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

До її складу, крім працівників прокуратури, увійшли співробітники центрального апарату Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Міністерства оборони України та Державного концерну "Укроборонпром".

"Мета групи - підвищення ефективності взаємодії з питань запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з управлінням об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, виконанням державного оборонного замовлення, виробництвом, розробленням, модернізацією, ремонтом, обслуговуванням озброєння та військової техніки", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, НАБУ повідомило колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру внесення недостовірних відомостей в декларації. Букін не задекларував в 2016 році дві квартири вартістю понад 3 млн грн і автомобілі вартістю 10 млн грн.

Також президент Володимир Зеленський вимагав зібрати засідання Кабміну через великі заборгованості по зарплаті на заводах "Укроборонпрому". Він також закликав гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавічуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості по зарплаті.