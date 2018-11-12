ГПУ сообщила трем чиновникам "Киевавтодора" о подозрении в растрате госсредств

Фото: ремонт дорог в Киеве (kiev.klichko.org)

Чиновники присвоили более 8 млн гривен, предназначенных на нанесение разметки на дорогах Киева

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила об объявлении подозрения трем должностным лицам коммунальной корпорации "Київавтодор", которые могут быть причастны к хищению более 8 млн гривен госсредств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПУ.

В частности, следствие установило, что в прошлом году эти чиновники привлекли фиктивные предприятия для участия в тендере по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Благодаря такой схеме чиновники "Киевавтодора" присвоили денежные средства в сумме 8 млн 308 тыс. гривен.

"Во время проведенных обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъяты черновые записи, компьютерную технику и фиктивную документацию, которая подтверждает совершения противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств", - сообщили в ГПУ.

Всем подозреваемых сейчас избрана мера пресечения - домашний арест. Должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины", - добавили в ГПУ.

Напомним, пресс-служба "Киевавтодора" заявила, что информация на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины о подозрении трем должностным лицам коммунальной корпорации является недостоверной. В частности, пресс-служба заявила, что в ГПУ якобы отсутствуют доказательства совершения указанного инкриминируемого преступления.