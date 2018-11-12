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"Київавтодор" назвав недостовірною інформацію ГПУ про підозри посадовим особам

Новини » Інфраструктура    12.11.2018 - 10:57
Ілюстративне фото (kievcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kievcity.gov.ua)

У "Київавтодорі" зазначили, що у органу досудового слідства відсутні докази скоєння вказаного злочину

Інформація на офіційному сайті Генеральної прокуратури України стосовно підозри трьом посадовим особам комунальної корпорації "Київавтодор" є недостовірною. Про це й йдеться у повідомленні прес-служби "Київавтодору", опублікованому на сайті Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, у "Київавтодорі" зазначили, що у органу досудового слідства відсутні докази скоєння вказаного інкримінованого злочину.

"Держаудитслужбою по завданню ГПУ від 19 лютого 2018 № 04/2/4/1-602 вих-18 та від 04 квітня 2018 № 04/2/4/1-60 була проведена перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності КК "Київавтодор" стосовно робіт з нанесення дорожньої розмітки", - йдеться у повідомленні.

У складеному акті від 17 травня 2018 зазначено, що жодної шкоди, заподіяної бюджету, не виявлено, всі обсяги виконаних робіт підтверджені, запевнили у "Київавтодорі".

За даними прес-служби, наразі до жодного з вказаних підозрюваних працівників не застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Київська місцева прокуратура № 10 постановою від 30.10.2018р. фактично визнала бездіяльність у справі № 42017000000000018 відносно минулорічного незаконного затримання так званих "фігурантів злочину" по нанесенню розмітки. У документі йдеться: "…встановлено, що досудове розслідування організовано неефективно, з моменту реєстрації провадження слідчим жодної слідчої дії не проведено, вказівки процесуального керівника не виконуються", - йдеться у повідомленні.

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