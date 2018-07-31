"Київавтодор" нагадує про обмеження на дорогах при температурі повітря +28

Обмеження вводитимуться із 10:00 до 22:00

У Києві у разі підвищення температури повітря до +28 обмежать рух великовагового транспорту. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Так, у Києві при підвищенні температури до +28 вводитиметься обмеження руху вулицями міста для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т із 10:00 до 22:00.

Обмеження вводитимуться відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Скріншот (twitter.com/kmda_official)

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

"Через значну кількість робіт, що виконуватимуться під прогоновою будовою мосту, та у зв’язку із неможливістю масштабного обмеження руху мостом завершення робіт заплановано 30 серпня 2018 року", - уточнили в "Київавтодорі" і попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.