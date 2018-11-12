ГПУ повідомила трьом посадовцям "Київавтодору" про підозру у розтраті держкоштів

Фото: ремонт доріг у Києві (kiev.klichko.org)

Посадовці присвоїли понад 8 млн гривень, призначених на розмітку на дорогах Києва

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила про оголошення підозри трьом посадовцям комунальної корпорації "Київавтодор", які можуть бути причетні до розкрадання понад 8 млн гривень держкоштів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ГПУ.

Зокрема, слідство встановило, що торік ці посадовці залучили фіктивні підприємства для участі в тендері з наанесення горизонтальної дорожньої розмітки. Завдяки такій схемі посадовці "Київавтодору" привласнили кошти в сумі 8 млн 308 тис. гривень.

"Під час проведених обшуків у комунальних закладах та за місцем проживання фігурантів справи вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку та фіктивну документацію, яка підтверджує здійснення протиправних фінансово-господарських операцій з розкрадання бюджетних коштів", - повідомили у ГПУ.

Усім підозрюваних наразі обрано запобіжний захід - домашній арешт. Посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури України", - додали в ГПУ.

Нагадаємо, прес-служба "Київавтодору" заявила, що інформація на офіційному сайті Генеральної прокуратури України стосовно підозри трьом посадовим особам комунальної корпорації є недостовірною. Зокрема, прес-служба заявила, що у ГПУ начебто відсутні докази скоєння вказаного інкримінованого злочину.