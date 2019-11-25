ГПУ сообщила о подозрении экс-судье по делу арестов активистов Евромайдана

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении бывшему судье одного из районных судов города Киева, который принимал решение об арестах активистов Евромайдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, судья незаконно препятствовал организации и проведению митингов, которые проходили в феврале 2014 года.

"25 ноября 2019 года в уголовном производстве от 05.02.2014 сообщено о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части. Киева, а также постановлении ним заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак назвал количество приговоров по делам о преступлениях на Майдане. По состоянию на сегодня обвинительные приговоры вынесены в отношении 19 человек.

Ранее также генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в ГПУ проводится внутреннее расследование исчезновения двух томов материалов по делам Майдана.