ГПУ повідомила про підозру екс-судді по справі Євромайдану

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила про підозру колишньому судді одного з районних судів міста Києва, який приймав рішення про арешти активістів Євромайдана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як повідомляється, суддя незаконно перешкоджала організації та проведення мітингів, які проходили в лютому 2014 року.

"25 листопада 2019 року у кримінальному провадженні від 05.02.2014 повідомлено про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва за фактами незаконного перешкоджання організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що проходили в лютому 2014 року в центральній частині. Києва, а також постанові ним завідомо неправосудних постанов про обрання щодо учасників мирних акцій протесту заходів у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. ст 2. 375 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, раніше заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак назвав кількість вироків у справах про злочини на Майдані. Станом на сьогодні обвинувальні вироки винесені стосовно 19 осіб.

Раніше також генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у ГПУ проводиться внутрішнє розслідування зникнення двох томів матеріалів по справах Майдану.