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ГПУ сообщила подозрение бывшему министру обороны Украины

Новости » Общество    14.01.2019 - 18:27
ГПУ сообщила подозрение бывшему министру обороны Украины
Фото: Дмитрий Саламатин (УНИАН)

Сообщение о подозрении сообщено Дмитрию Саламатину

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины объявил подозрение бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

Его подозревают в участии в составе преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах РФ. Саламатин также подозревается в подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины из мировых рынков оружия в пользу РФ.

Луценко написал, что "только умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова", государственным предприятием "Антонов" и государственным предприятием "СВТФ "Прогресс" и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 млн долларов".

ГПУ сообщила подозрение бывшему министру обороны Украины

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины вызывала на допрос экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова. 

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