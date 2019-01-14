ГПУ вызывает на допрос Арбузова

Фото: Сергей Арбузов (Униан)

Его вызывают для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает на допрос экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

"Арбузов Сергей Геннадиевич, Вам необходимо явиться 15.01.2019 в 10 часов 00 минут до прокурора отдела организации процессуального руководства в перенятых уголовных процессах, совместных следственных групп управления правовой помощи и экстрадиции Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Зюзя А.С. для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.)" - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, Швейцария еще на год продлила замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Отметим, по данным Государственной службы финансового мониторинга, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Средства арестованы в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.