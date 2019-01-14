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ГПУ повідомила підозру колишньому міністрові оборони України

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 18:27
ГПУ повідомила підозру колишньому міністрові оборони України
Фото: Дмитро Саламатін (УНІАН)

Повідомлення про підозру повідомлено Дмитру Саламатіну

Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України оголосив підозру колишньому міністру оборони України Дмитру Саламатіну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Юрія Луценка в Facebook.

Його підозрюють в участі в складі злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчиненні державної зради в інтересах РФ. Саламатін також підозрюється у підриві обороноздатності, державної та економічної безпеці України шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на витіснення України з світових ринків зброї на користь РФ.

Луценко написав, що "тільки умисні дії Саламатіна по зриву контракту між казенним підприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова", державним підприємством "Антонов" та державним підприємством "СВТФ "Прогрес" і Міноборони Республіки Ірак на поставку, ремонт, обслуговування військової техніки призвело до збитків України на 560 млн доларів".

ГПУ повідомила підозру колишньому міністрові оборони України

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-главу Національного банку України Сергія Арбузова.

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