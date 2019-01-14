ГПУ повідомила підозру колишньому міністрові оборони України

Фото: Дмитро Саламатін (УНІАН)

Повідомлення про підозру повідомлено Дмитру Саламатіну

Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України оголосив підозру колишньому міністру оборони України Дмитру Саламатіну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Юрія Луценка в Facebook.

Його підозрюють в участі в складі злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчиненні державної зради в інтересах РФ. Саламатін також підозрюється у підриві обороноздатності, державної та економічної безпеці України шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на витіснення України з світових ринків зброї на користь РФ.

Луценко написав, що "тільки умисні дії Саламатіна по зриву контракту між казенним підприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова", державним підприємством "Антонов" та державним підприємством "СВТФ "Прогрес" і Міноборони Республіки Ірак на поставку, ремонт, обслуговування військової техніки призвело до збитків України на 560 млн доларів".

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-главу Національного банку України Сергія Арбузова.