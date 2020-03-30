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ГПУ разоблачила многомиллионную схему на экспорте медицинских масок

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 19:29
ГПУ разоблачила многомиллионную схему на экспорте медицинских масок
Иллюстративное фото (flickr.com zaheerdanish)

Схема заключалась в минимизации налогов при продаже масок, злоумышленники могли присвоить более 15 млн грн

Офис генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налогов при продаже медицинских масок за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГП.

По данным следствия, должностные лица ряда украинских предприятий, используя реквизиты физического лица-предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 года продали гражданину Китая более 300 тыс. респираторных масок по цене, ниже рыночной.

"В дальнейшем указанный гражданин КНР в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их за пределы таможенной территории Украины в Королевство Испания. Таким образом, по предварительным расчетам, уклонение от уплаты налога могло составить свыше 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов. Также были проведены обыски , в ходе которых правоохранители изъяли ряд доказательств, которые могут свидетельствовать о факте совершения преступления.

В Офисе генпрокурора отметили, что основанием для открытия дела по данному факту стало журналистское расследование, опубликованное в Интернете.

Напомним, с 12 марта запрещен вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения. Сегодня Верховная рада одобрила закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт таких товаров.

Также РБК-Украина сообщало, что Антимонопольный комитет открыл дело относительно производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева, в связи с ростом цен на изделия.

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