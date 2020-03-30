ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

АМКУ открыл дело из-за подорожания масок

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 14:24
АМКУ открыл дело из-за подорожания масок
Фото: АМКУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В случае выявления нарушений АМКУ может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева, в связи с ростом цен на изделия во время вспышки коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, жалобы в АМКУ на подорожание медицинских масок поступают с начала марта. При этом он уточнил, что по состоянию на конец марта одноразовые маски в аптеках Киева стоят от 24-30 грн за штуку.

Представитель Антимонопольного комитета уточнил, что маски из аптек начали исчезать еще до выявления первых больных коронавирусом в Украине.

"С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта", - подчеркнул Хмельницкий.

В Комитете считают, что рост цен во всех сетях имеет все признаки согласованных антиконкурентных действий.

В случае, если нарушения будут доказаны, уличенным в завышении цен компаниям будет грозить штраф в размере до 10% их дохода за предыдущий год.

Напомним, ранее Киевское отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Поводом для открытия дела стало существенное подорожание товаров в последнее время.

Рада вносит изменения в бюджет и назначает новых министров: онлайн Разумков открыл внеочередное заседание Рады
Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь