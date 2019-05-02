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ГПУ розслідує вплив іноземців на правоохоронців під час подій 2 травня в Одесі

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 20:33
ГПУ розслідує вплив іноземців на правоохоронців під час подій 2 травня в Одесі
Фото з відкритих джерел

Триває розслідування щодо можливого впливу невідомих слідству осіб на працівників ГУМВС України в Одеській області

Генеральна прокуратура України розслідує можливий вплив іноземних осіб на працівників правоохоронних органів у зв'язку з масовими заворушеннями в Одесі в 2014 році. Про це повідомила прес-служба Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Повідомляється, що в даний час триває розслідування щодо можливого впливу невідомих слідству осіб, у тому числі іноземних, на працівників ГУМВС України в Одеській області та інших правоохоронних органів, у результаті чого останні не прийняли вичерпні і необхідні заходи по забезпеченню охорони громадського порядку 2 травня 2014 в Одесі.

В їх діях є ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що у справі щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду було направлено три обвинувальних акта, а по одній людині винесено вирок.

Яровий зазначив, що за період з 2017 року по теперішній час у зазначеному виробництві було допитано 1109 свідків та проведено 13 допитів потерпілих.

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