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ГПУ расследует содействие Следкома России боевикам на Донбассе

НовостиПолитика    07.06.2018 - 10:42
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Генпрокуратура добыла доказательства невиновности 8 украинских военных

Генеральная прокуратура Украины расследует содействие Следственного комитета Российской Федерации боевикам на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Сообщается, что украинская сторона проводит досудебное расследование по факту содействия Следственным комитетом РФ террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними.

В частности, в 2014 году в структуре Следкома создали управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью данного управления является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления в отношении мирных граждан.

Вместе с тем на сегодня ГПУ добыла  доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений относительно 8 действующих и бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины, большинство из которых вообще не находилось в зоне АТО в инкриминируемый период.

 
 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре предлагают создать бюро для расследования военных преступлений на Донбассе.  

 

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Теги публикации: ГПУ, Донбасс, Следком РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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