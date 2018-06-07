ГПУ расследует содействие Следкома России боевикам на Донбассе

Генпрокуратура добыла доказательства невиновности 8 украинских военных

Генеральная прокуратура Украины расследует содействие Следственного комитета Российской Федерации боевикам на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Сообщается, что украинская сторона проводит досудебное расследование по факту содействия Следственным комитетом РФ террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними.

В частности, в 2014 году в структуре Следкома создали управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью данного управления является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления в отношении мирных граждан.

Вместе с тем на сегодня ГПУ добыла доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений относительно 8 действующих и бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины, большинство из которых вообще не находилось в зоне АТО в инкриминируемый период.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре предлагают создать бюро для расследования военных преступлений на Донбассе.