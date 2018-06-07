Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ГПУ розслідує сприяння Слідкому Росії бойовикам на Донбасі

НовиниПолітика    07.06.2018 - 10:42
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Генпрокуратура здобула докази невинуватості 8 українських військових

Генеральна прокуратура України розслідує сприяння Слідчого комітету Російської Федерації бойовикам на Донбасі. Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Повідомляється, що українська сторона проводить досудове розслідування за фактом сприяння Слідчим комітетом РФ терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР" шляхом залучення невинних громадян України до кримінальної відповідальності і жорстокого поводження з ними.

Зокрема, в 2014 році в структурі Слідчого комітету створили управління з розслідування злочинів, пов'язаних з використанням заборонених засобів і методів ведення війни. Метою даного управління є залучення українських військових до кримінальної відповідальності за нібито скоєні злочини проти мирних громадян.

Разом з тим на сьогодні ГПУ здобула докази неспроможності висунутих звинувачень щодо 8 діючих і колишніх командирів бригад Збройних сил України, більшість з яких взагалі не перебувала в зоні АТО в інкримінований період.

 
 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Генпрокуратурі пропонують створити бюро для розслідування військових злочинів на Донбасі.

 

КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб
Теги публікації: ГПУ, Донбас, Следком РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top