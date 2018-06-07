ГПУ розслідує сприяння Слідкому Росії бойовикам на Донбасі

Генпрокуратура здобула докази невинуватості 8 українських військових

Генеральна прокуратура України розслідує сприяння Слідчого комітету Російської Федерації бойовикам на Донбасі. Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Повідомляється, що українська сторона проводить досудове розслідування за фактом сприяння Слідчим комітетом РФ терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР" шляхом залучення невинних громадян України до кримінальної відповідальності і жорстокого поводження з ними.

Зокрема, в 2014 році в структурі Слідчого комітету створили управління з розслідування злочинів, пов'язаних з використанням заборонених засобів і методів ведення війни. Метою даного управління є залучення українських військових до кримінальної відповідальності за нібито скоєні злочини проти мирних громадян.

Разом з тим на сьогодні ГПУ здобула докази неспроможності висунутих звинувачень щодо 8 діючих і колишніх командирів бригад Збройних сил України, більшість з яких взагалі не перебувала в зоні АТО в інкримінований період.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Генпрокуратурі пропонують створити бюро для розслідування військових злочинів на Донбасі.