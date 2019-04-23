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У ГПУ розказали про виклик Ложкіна, Філатова та Гонтарєвої

Новини » Політика    23.04.2019 - 01:23
У ГПУ розказали про виклик Ложкіна, Філатова та Гонтарєвої
Фото: ГПУ (з відкритих джерел)

Попередні повідомлення про підозру чотирьом особам з оточення Порошенка, вважаються недійсними

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) повідомили, що повістки про виклик у справі Курченка екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої, екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна, співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка та заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова є законними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган у Facebook.

Вона зазначила,що попередні повідомлення про підозру чотирьом особам з оточення президента Петра Порошенка, вважаються недійсними, оскільки процедуру було проведено з порушенням законодавства.

Так, 28 березня прокурор ГПУ Костянтин Кулик незаконно повідомив про підозри Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку та Філатову. Він не виконав вимоги щодо "наявності достатніх доказів, доручення старшого групи прокурорів та особистого вручення". Тому станом на 28 березня, за словами Сарган, вони не вважалися підозрюваними.

"Після проведення службового розслідування Генінспекцією ГПУ було встановлено, що підозри були направлені особам з порушенням законної процедури. Протягом кількох тижнів генпрокурор провів заслуховування по даній справі за участі всієї слідчо-прокурорської групи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту у справі Курченка екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.

Кожного з них викликають як підозрюваного. Їх викликають на 23 та 25 квітня. У документах зазначений номер кримінального провадження, в яких, фігурують представники президентського оточення.

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