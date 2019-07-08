В ГПУ рассказали подробности дела против NewsOne

В Генеральной прокуратура Украины рассказали подробности дела против NewsOne из-за намерения провести телемост с Россией. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурара Лариса Сарган в Facebook.

В ГПУ отметили, что проведение телемоста является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора относительно оккупации Крыма и территорий Донбасса. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины (законченное покушение на государственную измену).

"Указанное подпадает под действие ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцяти лет)", - говорится в сообщении

Как отмечается, проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь заявил, что причастные - от владельца канала до ведущего, что обнародовал анонс - вызванные на допрос и готовится представление в суд об аресте активов.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами. Более того, до Зеленского уже обратились со стороны Службы безопасности Украины с просьбой провести внеочередное заседание СНБО по поводу ситуации с телемостом.