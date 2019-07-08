У ГПУ розповіли подробиці справи проти NewsOne

У Генеральній прокуратура України розповіли подробиці справи проти NewsOne через намір провести телеміст з Росією. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурара Лариса Сарган у Facebook.

У ГПУ зазначили, що проведення телемосту є порушенням чинного законодавства України та інформаційною підтримкою країни-агресора щодо окупації Криму та територій Донбасу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 КК України (закінчений замах на державну зраду).

"Зазначене підпадає під дію ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко у свою чергу заявив, що причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс - викликані на допит і готується подання до суду про арешт активів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав телеміст дешевим піаром перед виборами. Більше того, до Зеленського вже звернулися з боку Служби безпеки України з проханням провести позачергове засідання РНБО з приводу ситуації з телемостом.