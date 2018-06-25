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ГПУ рассчитывает на положительное решение Румынии по экстрадиции экс-главы "Укрспирта" Лабутина, - Енин

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 18:23
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Лабутин подозревается в растрате 172,5 млн гривен средств госпредприятия

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) рассчитывает на положительное решение Румынии по экстрадиции бывшего директора госпредприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью "Укринформу".

"Этот вопрос (относительно экстрадиции Лабутина, - ред.) находится под нашим плотным контролем, мы ожидаем соответствующего решения наших румынских коллег. Мы рассчитываем на положительное решение по экстрадиции Лабутина и других бывших "випов", которые сбежали в Британию, Австрию и Грузию. Для этого находимся на постоянном контакте с нашими международными партнерами", - заявил он.

Вместе с тем, Енин отметил, что пока заблаговременно говорить о временных рамках.

Напомним, в январе текущего года в Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина, который в начале декабря 2014 был объявлен в розыск, его подозревают в растрате 172,5 млн гривен средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн гривен.

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Теги публикации: Укрспирт, ГПУ, Румыния  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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