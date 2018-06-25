Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ГПУ розраховує на позитивне рішення Румунії по екстрадиції екс-глави "Укрспирту" Лабутіна, - Єнін

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 18:23
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Лабутін підозрюється в розтраті 172,5 млн гривень коштів держпідприємства

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розраховує на позитивне рішення Румунії по екстрадиції колишнього директора держпідприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна. Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це питання (щодо екстрадиції Лабутіна, - ред.) перебуває під нашим щільним контролем, ми очікуємо відповідного рішення наших румунських колег. Ми розраховуємо на позитивне рішення по екстрадиції Лабутіна та інших колишніх "віпів", які втекли у Британію, Австрію і Грузію. Для цього перебуваємо на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами", - заявив він.

Разом з тим, Єнін зазначив, що наразі завчасно говорити про часові рамки.

Нагадаємо, у січні поточного року у Румунії затримали екс-главу "Укрспирту" Михайла Лабутина, який на початку грудня 2014 був оголошений в розшук, його підозрюють в розтраті 172,5 млн гривень коштів держпідприємства і ухиленні від сплати податків на суму 28,2 млн гривень.

ГПУ повідомила про підозру соратнику екс-прем'єра Лазаренка, - Єнін Адвокати родин Небесної сотні вимагають від Луценка не ліквідовувати Департамент спецрозслідувань
Теги публікації: Укрспирт, ГПУ, Румыния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся