ГПУ розраховує на позитивне рішення Румунії по екстрадиції екс-глави "Укрспирту" Лабутіна, - Єнін

Лабутін підозрюється в розтраті 172,5 млн гривень коштів держпідприємства

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розраховує на позитивне рішення Румунії по екстрадиції колишнього директора держпідприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна. Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це питання (щодо екстрадиції Лабутіна, - ред.) перебуває під нашим щільним контролем, ми очікуємо відповідного рішення наших румунських колег. Ми розраховуємо на позитивне рішення по екстрадиції Лабутіна та інших колишніх "віпів", які втекли у Британію, Австрію і Грузію. Для цього перебуваємо на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами", - заявив він.

Разом з тим, Єнін зазначив, що наразі завчасно говорити про часові рамки.

Нагадаємо, у січні поточного року у Румунії затримали екс-главу "Укрспирту" Михайла Лабутина, який на початку грудня 2014 був оголошений в розшук, його підозрюють в розтраті 172,5 млн гривень коштів держпідприємства і ухиленні від сплати податків на суму 28,2 млн гривень.