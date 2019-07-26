В ГПУ прокомментировали обыски в Окружном админсуде Киева

Четырем судьям Окружного административного суда города Киева сообщат о подозрении в принятии неправосудных решений. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по результатам собранных доказательств по делу подготовлен проект сообщения о подозрении в отношении 4 судей руководства и 4 судей Окружного админсуда.

"Сейчас по результатам собранных доказательств по делу следователями прокурорами подготовлен проект сообщения о подозрении в отношении 4 судей руководства и 4 судей Окружного административного суда по фактам вмешательства Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений. Это проекты сообщений о подозрениях на сегодняшний день направляются руководство ГПУ для принятия соответствующего решения, т.к. это спецобъект полномочия имеет заместитель генпрокурора или Генеральный прокурор", - заявил Горбатюк.

Также он подчеркнул, что этими судьями в ручном режиме принимались решения об увольнении и назначении членов ВККС.

"Сейчас, как уже известно, проводятся следственные действия в самом помещении Окружного административного суда. Проводится обыск, он еще не завершен. То есть проводится комплекс следственных действий для сбора доказательств. Также проводится обыск в городе Одесса", - заявил Горбатюк.

Кроме того, Горбатюк отметил, что руководством ГПУ было отклонено проведения обысков в отношении тех судей, фигурирующих в деле.

"В то же время, следует отметить, что крайне важно было получить обыски в отношении тех судей, которые фигурируют. Для того, чтобы иметь доступ и к компьютерам, и к другой техники, получить дополнительные доказательства. Но руководством ГПУ было отклонено и не поддержано проведение тех обысков. Поэтому мы ограничились сейчас административным помещением", - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в Окружном административном суде города Киева, в частности в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходят по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

Напомним, сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, включительно с председателем Павлом Волком и судьями, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не появились на обязательное квалификационное оценивание будто-то из-за болезни.