В ГПУ прокоментували обшуки в Окружному адмінсуді Києва 

Чотирьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлять про підозру у прийнятті неправосудних рішень. Про це повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за результатами зібраних доказів у справі підготовлено проект повідомлення про підозру стосовно 4 суддів керівництва та 4 суддів Окружного адмін суду.

"Зараз за результатами зібраних доказів у справі слідчими прокурорами підготовлено проект повідомлення про підозру стосовно 4 суддів керівництва і 4 суддів окружного адміністративного суду за фактами втручання Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і організації прийняття завідомо неправосудних рішень. Це проекти повідомлень про підозри на сьогоднішній день направляються керівництво ГПУ для прийняття відповідного рішення, т.к. це спецоб'єкт повноваження має заступник генпрокурора або Генеральний прокурор", - заявив Горбатюк.

Також він підкреслив, що цими суддями в ручному режимі приймалися рішення про звільнення та призначення членів ВККС.

"Зараз, як вже відомо, проводяться слідчі дії в самому приміщені Окружного адміністративному суду. Проводиться обшук, він ще не завершений. Тобто проводиться комплекс слідчих дій для збору доказів. Також проводиться обшук у місті Одесі", - заявив Горбатюк.

Крім того, Горбатюк зазначив, що керівництвом ГПУ було відхилено проведення обшуків стосовно тих суддів, що фігурують у справі.

"Водночас, слід зазначити, що вкрай важливо було отримати обшуки стосовно тих суддів, які фігурують. Для того, щоб мати доступ і до комп’ютерів, і до іншої техніки, отримати додаткові докази. Але керівництвом ГПУ було відхилено і не підтримано проведення тих обшуків. Тому ми обмежились зараз адміністративним приміщенням", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшук в Окружному адміністративному суді міста Києва, зокрема у кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ зазначили, що обшуки проходять по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Нагадаємо, одразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання ніби-то через хворобу.