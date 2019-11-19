ГПУ продолжит руководить расследованиями дел Майдана

Генеральная прокуроратура Украины продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании дел Майдана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратури.

В прокуратуре напомнили, что с завтрашнего дня прокуратура прекращает функцию досудебного расследования.

"20 ноября 2019 года прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия", - говорится в сообщении.

Все незавершенные расследования передаются согласно квалификации Государственном бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Службе безопасности Украины.

Напомним, из-за того, что Верховная рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября.

Отметим, что Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, требовала созвать внеочередную сессию Верховной рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.

РБК-Украина писало, что в Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана