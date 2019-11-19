ГПУ продовжить керувати розслідуваннями справ Майдану

Генеральна прокуроратура України продовжує здійснювати процесуальне керівництво у розслідуванні справ Майдану. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що з завтрішнього дня прокуратура припиняє функцію досудового розслідування.

"20 листопада 2019 року прокуратура припиняє функцію досудового розслідування, однак продовжує здійснювати процесуальне керівництво у розслідуванні, тобто організацію і координацію досудового слідства", - йдеться у повідомленні.

Усі незавершені розслідування передаються відповідно до кваліфікації до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України.

Нагадаємо, через те, що Верховна рада не проголосувала необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування, слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада.

Зазначимо, що Адвокатська дорадча група, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної сотні, вимагала скликати позачергову сесію Верховної ради, щоб слідство у справах Майдану не зупинилося.

РБК-Україна писало, що у Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану