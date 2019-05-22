В ГПУ подтвердили передачу дела Гандзюк в суд в Днепропетровской области

Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что дело относительно причинения тяжкого телесного повреждения херсонской активистке Екатерине Гандзюк передали в Покровский районный суд Днепропетровской области. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он заявил, что согласно требованиям ч.1 ст.34 УПК Украины: "До начала судебного разбирательства в исключительных случаях уголовное производство с целью обеспечения оперативности и эффективности уголовного производства может быть передано на рассмотрение другого суда по месту жительства обвиняемого...". По его словам, прокурор обратился по этому поводу с соответствующим ходатайством в Верховный суд Украины, который 15 мая был удовлетворен.

"Так, трое из пяти подозреваемых действительно проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Другие двое содержатся под стражей в г. Киеве и до времени рассмотрения обвинительного акта будут направлены в учреждения предварительного заключения, согласно к территориальной юрисдикции суда", - написал он.

Однако, Лысенко отметил, что защитник Дмитрий Ильченко, который не участвует в защите этих лиц ранее сообщил СМИ информацию, которая частично не соответствует действительности, поскольку это ходатайство не рассматривалось 14 мая в судебном заседании Херсонского городского суда, как он говорил ранее.

Напомним, 20 мая суд заочно арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк. После вступления в силу судебного постановления, Генеральной пракуратурою будет предоставлен экстрадиционный пакет документов Национальному бюро Интерпол в Украине, и Алексей Левин будет объявлен в международный розыск.

РБК-Украина писало, что 18 мая в Киеве и других городах Украины и мира прошли акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием наказать виновных в убийстве советника главы Херсона. Участники акций требовали расследования убийства Екатерины Гандзюк, а также других нападений на общественных активистов.

Кроме этого добавим, что ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются вероятными исполнителями преступления. В частности, ранее сообщалось подозрения по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) Изменено на ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения ).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчук. Также прокуратура изменила подозрение вероятным организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому.

Также ГПУ изменила подозрение подозреваемому в заказе убийства Владиславу Мангеру. РБК-Украина также писало, что Мангер уже вышел на работу.

После этого под домом генерального прокурора Украины Юрия Луценко активисты провели акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.