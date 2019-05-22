У ГПУ підтвердили перенесення справи Гандзюк до суду в Дніпропетровській області

Генеральна прокуратура України підтвердила, що справу щодо заподіяння тяжкого тілесного ушкодження херсонській активістці Катерині Гандзюк передали до Покровського районного суду Дніпропетровської області. Про це написав у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Він заявив, що відповідно до вимог ч.1 ст.34 КПК України: "До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого...". За його словами, прокурор звернувся з цього приводу з відповідним клопотання до Верховного суду України, яке 15 травня було задоволено.

"Так, троє із п’яти підозрюваних дійсно проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Інші двоє утримуються під вартою в м. Києві та до часу розгляду обвинувального акту будуть направлені до установи попереднього ув’язнення, відповідно до територіальної юрисдикції суду", - написав він.

Натомість, Лисенко зазначив, що захисник Дмитро Ільченко, який не бере участі у захисті цих осіб раніше повідомив ЗМІ інформацію, яка частково не відповідає дійсності, оскільки це клопотання не розглядалася 14 травня в судовому засіданні Херсонського міського суду, як він говорив раніше.

Нагадаємо, 20 травня суд заочно заарештував підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. Після вступу в силу судового постанови, Генеральною пракуратурою буде надано екстрадиційний пакет документів Національного бюро Інтерпол в Україні, і Олексія Левіна буде оголошено в міжнародний розшук.

Також РБК-Україна писало, що 18 травня у Києві та інших містах України та світу пройшли акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" з вимогою покарати винних у вбивстві радниці голови Херсона. Учасники акцій вимагали розслідування вбивства Катерини Гандзюк, а також інших нападів на громадських активістів.

Крім цього додамо, що раніше ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше було повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку. Також прокуратура змінила підозру ймовірним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському.

Також ГПУ змінила підозру підозрюваному в замовленні вбивства Владиславу Мангеру. РБК-Україна також писало, що Мангер уже вийшов на роботу.

Після цього під будинком генерального прокурора України Юрія Луценка активісти провели акцію через відсутність результатів розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.