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ГПУ подозревает двух сотрудников банка в Днепропетровской области в растрате 80 млн грн

Новости » Общество    18.10.2019 - 17:30
ГПУ подозревает двух сотрудников банка в Днепропетровской области в растрате 80 млн грн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сотрудникам банка сообщено о подозрении

В Днепропетровской области подозревают двух сотрудников коммерческого банка в растрате 80 млн грн государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что в 2013 году на основании ложных официальных документов указанные лица заключили фиктивный кредитный договор с предприятием, согласно которому последнее получило от банковского учреждения средства в сумме 80 млн грн.

Указанные средства заемщик не вернул, а банк из-за неплатежеспособности был ликвидирован Фондом гарантирования вкладов физических лиц, который стал правопреемником банка.

17 октября сотрудникам банка сообщено о подозрении по ч.5 ст 191 и ч.2 ст.366 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ГПУ расследует вывод средств из шести украинских банков. Делами разграбленных банков будет заниматься специально созданный департамент Генпрокуратуры.

Также РБК-Украина сообщало, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процедуру ликвидации "Брокбизнесбанка", который принадлежал олигарху-беглецу Сергею Курченко.

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Новости Украины ГПУбанкиДнепропетровская область
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