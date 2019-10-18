ГПУ підозрює двох співробітників банку у Дніпропетровській області в розтраті 80 млн грн

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співробітникам банку повідомлено про підозру

У Дніпропетровській області підозрюють двох співробітників комерційного банку в розтраті 80 млн грн державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що в 2013 році на підставі неправдивих офіційних документів зазначені особи уклали фіктивний кредитний договір з підприємством, згідно з яким останнє отримало від банківської установи кошти в сумі 80 млн грн.

Зазначені кошти позичальник не повернув, а банк через неплатоспроможність був ліквідований Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, який став правонаступником банку.

17 жовтня співробітникам банку повідомлено про підозру у ч. 5 ст 191 і ч. ст 2.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, ГПУ розслідує виведення коштів з шести українських банків. Справами розграбованих банків буде займатися спеціально створений департамент Генпрокуратури.

Також РБК-Україна повідомляло, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процедуру ліквідації "Брокбізнесбанку", який належав олігарху-втікачеві Сергію Курченко.