ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ підозрює двох співробітників банку у Дніпропетровській області в розтраті 80 млн грн

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 17:30
ГПУ підозрює двох співробітників банку у Дніпропетровській області в розтраті 80 млн грн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співробітникам банку повідомлено про підозру

У Дніпропетровській області підозрюють двох співробітників комерційного банку в розтраті 80 млн грн державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що в 2013 році на підставі неправдивих офіційних документів зазначені особи уклали фіктивний кредитний договір з підприємством, згідно з яким останнє отримало від банківської установи кошти в сумі 80 млн грн.

Зазначені кошти позичальник не повернув, а банк через неплатоспроможність був ліквідований Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, який став правонаступником банку.

17 жовтня співробітникам банку повідомлено про підозру у ч. 5 ст 191 і ч. ст 2.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, ГПУ розслідує виведення коштів з шести українських банків. Справами розграбованих банків буде займатися спеціально створений департамент Генпрокуратури.

Також РБК-Україна повідомляло, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процедуру ліквідації "Брокбізнесбанку", який належав олігарху-втікачеві Сергію Курченко.

ГПУ розслідує виведення коштів з шести банків  НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень
Новини України ГПУбанкиДнепропетровская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся