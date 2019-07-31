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Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Курченко

Новости » Финансы    31.07.2019 - 11:01
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Курченко
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

"Реал банк" ликвидировали спустя пять лет после запуска процедуры

В Украине завершилась процедура ликвидации "Реал банка", который связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов.

Сообщается, что 29 июля была внесена запись в Единый реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований о ликвидации публичного акционерного общества "Реал банк" как юридического лица. Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а банк - ликвидированным.

"Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными", - добавили в Фонде.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию "Реал банка" еще в мае 2014 года. Решение о ликвидации было принято после того, как не удалось найти инвестора для выведения его с рынка.

Отметим, по данным Генеральной прокуратуры, олигарх Сергей Курченко вывел из банка 4,7 млрд гривен. Кроме того, с сентября 2015 года экс-глава НБУ Игорь Соркин и бывший глава правления "Реал банка" Виктор Агафонов находятся в розыске. По версии следствия, они были участниками созданной Курченко так называемой преступной организацией бывшего президента Виктора Януковича.

 

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