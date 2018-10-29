ГПУ подала ходатайство о временном доступе к документам САП по делу Демчины

Фото: Павел Демчина (ssu.gov.ua)

Позже Генпрокуратура отозвала ходатайство на доработку

Генеральная прокуратура Украина подала ходатайство о временном доступе к документам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу о заявлении первого замглавы Службы безопасности (СБУ) Павла Демчины. Об этом говорится в решении Печерского районного суда города Киева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается, позже Генпрокуратура отозвала ходатайство на доработку. В частности, 8 октября прокурор Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований Генпрокуратуры, подал ходатайство о предоставлении временного доступа к документам САП с возможностью изготовления их копий. Кроме того, прокурор подал в суд заявление о возвращении указанного ходатайства для доработки.

При этом суд заявление прокурора удовлетворил и вернул ходатайство на доработку.

Напомним, НАБУ подготовило первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине подозрение в незаконном обогащении. НАБУ вынуждено было подготовить подозрение по той причине, что была обнародована тайна досудебного следствия.

По данным следствия, в период с 26 апреля 2015 по 31 декабря 2016 года сумма приобретенных активов и расходов Демчины составила не менее 6,4 млн гривен. Среди прочего, речь идет о покупке Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz V250, земельных участков в пригороде Киева и квартиры. В то же время официальный доход его и членов его семьи составил 2,6 млн гривен, в том числе с учетом продажи автомобиля Jeep Grand Cherokee 4WD. Таким образом, следствие считает, что законность приобретения активов на 3,76 млн гривен не имеет доказательств.

Позже суд отказал ГПУ в предоставлении доступа к документам Национального антикоррупционного бюро и САП в уголовном производстве о возможном незаконном обогащении Павла Демчины.