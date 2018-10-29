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ГПУ подала клопотання про тимчасовий доступ до документів САП по справі Демчини

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 14:38
Фото: Павло Демчина (ssu.gov.ua)
Фото: Павло Демчина (ssu.gov.ua)

Пізніше Генпрокуратура відкликала клопотання на доопрацювання

Генеральна прокуратура України подала клопотання про тимчасовий доступ до документів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у справі про заяву першого заступника глави Служби безпеки (СБУ) Павла Демчини. Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду міста Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Як наголошується, пізніше Генпрокуратура відкликала клопотання на доопрацювання. Зокрема, 8 жовтня прокурор Департаменту процесуального керівництва у кримінальних проваджень, підслідним Державного бюро розслідувань Генпрокуратури, подав клопотання про надання тимчасового доступу до документів САП з можливістю виготовлення їх копій. Крім того, прокурор подав до суду заяву про повернення зазначеного клопотання для доопрацювання.

При цьому суд задовольнив заяву прокурора і повернув клопотання на доопрацювання.

Нагадаємо, НАБУ підготувало першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні. НАБУ змушене було підготувати підозру з тієї причини, що була оприлюднена таємниця досудового слідства.

За даними слідства, в період з 26.04.2015 по 31.12.2016 сума придбаних активів і витрат Демчини склала не менше 6,4 млн гривень. Серед іншого, мова йде про купівлю Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz V250, земельних ділянок у передмісті Києва та квартири. У той же час офіційний дохід його і членів його сім'ї в період з 25.04.2015 по 31.12.2016 склав 2,6 млн гривень, у тому числі з урахуванням продажу автомобіля Jeep Grand Cherokee 4WD. Таким чином, слідство вважає, що законність придбання активів на 3,76 млн гривень не має доказів.

Пізніше суд відмовив ГПУ в наданні доступу до документів Національного антикорупційного бюро і САП у кримінальному провадженні про можливе незаконне збагачення Павла Демчины.

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Новини України Служба безпеки УкраїниГПУНАБУПавло Демчина
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