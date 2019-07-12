В ГПУ отреагировали на приговор Маркиву

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) считает "страшной ошибкой" приговор для бывшего нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя генпрокурора Евгения Енина в Facebook.

По его словам, во время судебного процесса итальянская сторона проигнорировала предложения ГПУ создать совместную следственную группу и организовать приезд итальянских правоохранителей на место гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли в Украине.

Также Енин заявил, что за последние три года в Украину не поступило никаких запросов о правовой помощи по делу Рокелли.

"Я не могу поверить в отсутствие правосудия в Италии. Я не могу поверить версиям о политическом заговоре отдельных итальянских политиков и государства-агрессора, которое может объяснить полное нежелание к сотрудничеству итальянских прокуроров с Украиной в деле Рокелли", - отметил Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что на невиновность Маркива указывают минимум три факта. Во-первых, украинец был вооружен только автоматом, в то время как Рокелли погиб от взрыва мины. Во-вторых, Маркив не мог стрелять в сторону Рокелли, поскольку со своей позиции вообще не мог видеть места его нахождения. В-третьих, по словам очевидцев, мина была выпущена со стороны пророссийских террористов, однако эти показания исчезли из уголовного производства.

Он выразил надежду, что апелляционный суд примет решение в пользу Маркива.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Виталий Марков был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).