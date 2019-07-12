У ГПУ відреагували на вирок Маркиву

Генеральна прокуратура України (ГПУ) вважає "страшною помилкою" вирок для колишнього нацгвардейца Віталія Марківа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника генпрокурора Євгена Єніна Facebook.

За його словами, під час судового процесу італійська сторона проігнорувала пропозиції ГПУ створити спільну слідчу групу та організувати приїзд італійських правоохоронців на місце загибелі італійського фотографа Андреа Рокелли в Україні.

Також Єнін заявив, що за останні три роки в Україну не надійшло жодних запитів про правову допомогу у справі Рокелли.

"Я не можу повірити у відсутність правосуддя в Італії. Я не можу повірити версіями про політичну змову окремих італійських політиків і держави-агресора, яка може пояснити повне небажання до співпраці італійських прокурорів з Україною у справі Рокелли", - зазначив Єнін.

Заступник генпрокурора додав, що на невинність Марківа вказують мінімум три факти. По-перше, українець був озброєний лише автоматом, в той час як Рокелли загинув від вибуху міни. По-друге, Марків не міг стріляти в бік Рокелли, оскільки зі своєї позиції взагалі не міг бачити місця його знаходження. По-третє, за словами очевидців, міна була випущена з боку проросійських терористів, однак ці свідчення зникли з кримінального провадження.

Він висловив сподівання, що апеляційний суд прийме рішення на користь Марківа.

Нагадаємо, суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі у 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Віталій Марков був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії почався судовий процес у справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).