ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ открыла производства в отношении нелегальных игорных заведений

Новости » Общество     21.12.2019 - 13:24
ГПУ открыла производства в отношении нелегальных игорных заведений
Иллюстративное фото (rocksdigital.com)

Правоохранительные органы решили создать совместные рабочие группы

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовные производства в отношении нелегальных игорных заведений, которые были обнаружены правоохранителями 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ГПУ в Facebook.

Как сообщается, по каждому эпизоду по выявлению нелегальных заведений были открыты уголовные производства и начато расследование по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что правоохранительные органы приняли решение о создании совместных рабочих групп для борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине, а также для обеспечения системной работы и координации деятельности на этом направлении.

Кроме того, в Генпрокуратуре подняли вопрос причастности правоохранителей к деятельности нелегальных игорных заведений. В ГПУ пообещали действовать жестко и безапелляционно.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - отметили в ГПУ.

Напомним, 20 декабря Кабинет министров Украины принял решение о запрете распространения лотерей в лицензионных условиях и поручил правоохранительным органам проверить законность деятельности данных заведений. Своим решением правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Также РБК-Украина писало, что после принятия решения Кабмина правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысяч игровых заведений в Украине. Правоохранители прекратили деятельность почти 5300 игровых заведений и изъяли оборудование на почти 50 миллионов гривен.

В подпольных казино проводятся массовые обыски Полиция прекратила деятельность более 150 онлайн-казино
Новости Украины ГПУигорный бизнес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь