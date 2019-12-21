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ГПУ відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 13:24
ГПУ відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів
Ілюстративне фото (rocksdigital.com)

Правоохоронні органи вирішили створити спільні робочі групи

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальні провадження щодо нелегальних гральних закладів, що були виявлені правоохоронцями 20 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГПУ в Facebook.

Як повідомляється, за кожним епізодом щодо виявлення нелегальних закладів було відкрито кримінальні провадження та розпочато розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що правоохороні органи ухвалили рішення про створення спільних робочих груп для боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні, а також для забезпечення системної роботи та координації діяльності на цьому напрямі.

Крім того, в Генпрокуратурі підняли питання причетності правоохоронців до діяльності нелегальних гральних закладів. В ГПУ пообіцяли дляти жорстко та безапеляційно.

"Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти гральному бізнесу, його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною", - зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, 20 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах та доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності даних закладів. Своїм рішенням уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що після ухвалення рішення Кабміну правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні. Правоохоронці припинили діяльність майже 5300 ігрових закладів та вилучили обладнання на майже 50 мільйонів гривень.

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