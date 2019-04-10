ГПУ отказала САП в изменении подследственности дела "Оптимумспецдеталь"

Фото: Назар Холодницкий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Генпрокурор решил, что это производство должно оставаться в НАБУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) отказалась забрать у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дело в отношении "Оптимумспецдеталь", которой касается расследования журналистов "Наши деньги". Об этом сообщил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кстати, по производству "Оптимумспецдеталь" я обращался к генеральному прокурору с письмом по изменению подследственности. Ведь не могут расследовать уголовные производства лица, которые замешаны сами в этих коррупционных нарушениях. К сожалению, Генпрокурор решил, что это производство должно оставаться в НАБУ. Поэтому НАБУ и в дальнейшем будет это расследовать. Но мы обеспечим надлежащее процессуальное руководство", - сообщил Холодницкий.

Напомним, в середине марта в НАБУ заявили, что никогда не существовало "дела "Оптимумспецдеталь", которая фигурирует в расследовании журналистов "Наши деньги" о коррупции в "Укроборонпроме". В НАБУ заявили, что это дело расследовала Военная прокуратура и ГПУ. Также в пресс-службе сообщили, что ведут служебное расследование о коррупции в оборонном секторе.

Как писало РБК-Украина ранее, ГБР проверит возможную причастность директора НАБУ Артема Сытника сокрытие коррупционных схем в "Укроборонпроме".

В расследовании программы "Наші гроші" сообщалось о том, что НАБУ, СБУ, ГПУ и ГФС были задействованы в схемах разворовывания в оборонном секторе, а именно брали взятки от главных фигурантов дела.