ГПУ відмовила САП у зміні підслідності справи "Оптимумспецдеталь"

Фото: Назар Холодницький (Віталий Носач, РБК-Україна)

Генпрокурор вирішив, що це провадження має залишатись в НАБУ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відмовилась забрати в Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) справу щодо "Оптимумспецдеталь", якої стосується розслідування журналістів "Наші гроші". Про це повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

"До речі, по провадженню "Оптимумспецдеталь" я звертався до генерального прокурора з листом по зміні підслідності. Адже не можуть розслідувати кримінальні провадження особи, які замішані самі в цих корупційних порушеннях. На жаль, Генпрокурор вирішив, що це провадження має залишатись в НАБУ. Тому НАБУ і надалі буде це розслідувати. Але ми забезпечимо належне процесуальне керівництво", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, в середині березня у НАБУ заявили, що ніколи не існувало "справи "Оптімумспецдеталь", яка фігурує у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про корупцію в "Укроборонпромі". У НАБУ заявили, що цю справу розслідувала Військова прокуратура і ГПУ. Також в прес-службі повідомили, що ведуть службове розслідування про корупцію в оборонному секторі.

Як писало РБК-Україна раніше, ДБР перевірить можливу причетність директора НАБУ Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

У розслідуванні програми "Наші гроші" повідомлялося про те, що НАБУ, СБУ, ГПУ та ДФС були задіяні в схемах розкрадання в оборонному секторі, а саме брали хабарі від головних фігурантів справи.