В ГПУ опровергли данные о покушении на Зеленского

В Генеральной прокуратуре опровергают информацию о причастности задержанных накануне в Киевской области к покушению на кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, задержанная возле Иванковичей вооруженная группа готовила заказное покушение на одного из криминальных авторитетов, а не на Зеленского. Задержание проходило в лесу, рядом с дорогой, которая ведет в село, в котором живет семья Зеленского.

"Отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушении на него. Официально заявляем, что никакого отношения задержанная группа к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет, в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке преступления в отношении последнего", - добавила Сарган.

Отметим, накануне нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что были задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины переходит на усиленный режим работы перед вторым туром выборов.

Ранее также стало известно, что Зеленского не устроило предложение Петра Порошенко о времени дебатов на "Олимпийском".