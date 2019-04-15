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Зеленского не устроило предложение Порошенко о времени дебатов на "Олимпийском"

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 21:55
Зеленского не устроило предложение Порошенко о времени дебатов на "Олимпийском"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Порошенко настаивает на дебатах 19 апреля с 16:00 до 18:00

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают нецелесообразным предложение оппонента Петра Порошенко о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" (Киев) 19 апреля с 16:00 до 18:00. Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

У Зеленского считают, что в это время еще не завершится рабочий день и все желающие послушать кандидатов не смогут добраться до стадиона.

"Законом предусмотрено, что дебаты проходят с 19:00 до 22:00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы не прийти - это вопрос", - сказал спикер по вопросам избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Напомним, 15 апреля спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге сообщил, что Порошенко предлагает Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

"В дальнейшем и Порошенко, и Зеленский должны отправиться на дебаты на "Суспільному" телевидении. Согласно инструкции ЦИК кандидаты должны прибыть на телевидение в 19:30 для того, чтобы провести жеребьевку и установить последовательность их выступлений", - добавил Медведев.

РБК-Украина писало, что сегодня 15 апреля в эфире ICTV в 22:40 состоятся дебаты Порошенко с советником Зеленского Александром Данилюком.

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