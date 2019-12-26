Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка анонсировал начало работы Офиса генерального прокурора

Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о завершении аттестации прокуроров ГПУ. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка анонсировал начало работы Офиса прокуратуры со 2 января 2020 года.

"Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетель в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров. Этим прокурорам уже предложено перейти в Офис генерального прокурора, новые должности ", - рассказал Рябошапка.

Завершення атестації прокурорів та початок роботи Офісу генпрокурора: брифінг Руслана Рябошапки YouTube: https://youtu.be/LSqKRF_mRwM Опубліковано 5 канал Четвер, 26 грудня 2019 р.

Генпрокурор сообщил, что зарплату прокурорам поднимут.

Напомним, 19 сентября Верховная рада одобрила закон о реформировании Генпрокуратуры. Согласно закону, вместо действующей структуры органов прокуратуры состоится построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

В центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. Как отметил Рябошапка, с января 2020 года в центральном Офисе генпрокурора будет примерно полторы тысячи работников.