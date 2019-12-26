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ГПУ спростувала інформацію про звільнення керівника слідчих по МН17

Новини » Політика     26.12.2019 - 19:27
ГПУ спростувала інформацію про звільнення керівника слідчих по МН17
Ілюстративне фото (flickr.com/jeroenakkermans)

У ГПУ заявили, що залишаються надійним партнером у розслідуванні цієї авіакатастрофи

У Генеральній прокуратурі України спростували інформацію про звільнення керівника слідчої групи від України у справі про авіакатастрофу МН17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Зокрема, у ГПУ уточнили інформацію про кількість прокурорів, які працюють у цій справі.

"У міжнародну слідчу групу у цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, а в національній слідчій групі - 11 прокурорів. Вони продовжать свою роботу над цим кримінальним провадженням в Офісі Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що процесуальне керівництво у цій кримінальній справі здійснюють співробітники новоствореного Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Під час прийняття рішень у даному кримінальному провадженні Офіс Генерального прокурора залишиться надійним міжнародним партнером і перебуватиме в постійній комунікації з іноземними колегами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що ГПУ звільнила керівника слідчої групи з МН17 від України та єдиного прокурора. Вона також додала, що відповідну інформацію вона отримала від нідерландських прокурорів.

Як писало раніше РБК-Україна, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що з понад 1,3 тис. прокурорів ГПУ після переатестації посади збережуть 610 прокурорів. Їм запропонували перейти в Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України продовжила угоду з Нідерландами про співробітництво в катастрофі MH17.

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