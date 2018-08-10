В ГПУ назвали незаконным решение суда о закрытии дела Кернеса

В ГПУ считают "абсолютной чушью" аргументы суда, опираясь на которые было закрыто дело Кернеса

В Генеральной прокуратуре Украины назвали незаконным решение суда о закрытии дела мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом на брифинге заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская.

По словам Стрижевской, ГПУ сейчас готовит апелляцию на решение суда по делу Кернеса. Она также отметила, что судом были ущемлены процессуальные права потерпевших.

"Что касается ситуации с данным судебным решением (с закрытием дела Кернеса - ред.). Не открою для вас большого секрета, если скажу, что судебное решение должно быть справедливым и законным. Если говорить о первой составляющей, является ли это решение справедливым, учитывая, что в данном судебном процессе принимали участие не только прокуроры, как сторона обвинения, но и потерпевшие и их представители, то понятно, что процессуальные права потерпевших были судом ущемлены. И конечно, это недопустимая ситуация. Насколько справедливо это решение, учитывая его резонансность и соблюдение процедурных вопросов, я думаю тоже не возникает никаких сомнений. Является ли оно законным? Конечно, нет. Незаконность его мы будем доказывать соответствующими апелляционными жалобами, которые готовятся на сегодняшний момент", - заявила она.

Кроме того, Стрижевская считает "абсолютной чушью" аргументы суда, опираясь на которые было закрыто дело.

"Что касается самого решения, суд закрыл производство в отношении лиц, которые обвиняются, в связи с тем, что сторона обвинения отказалась от обвинения. Абсолютная чушь. Процедура отказа от обвинения предусмотрена в ст. 340 УКУ и она имеет четко определенные границы. Это должно быть письменное обращение, постановление, оно имеет определенные атрибуты...Извините, фантазии, из-за того, что прокурор не пришел по объективным причинам на судебное заседание не является основанием считать это отказом от обвинения в суде", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 10 августа 2018 года, Киевский райсуд Полтавы решил закрыть дело против Кернеса. Также сообщалось, что потерпевший по делу в отношении Кернеса Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие уголовного производства.